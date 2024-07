Stankovic nel mirino di una nuova squadra italiana – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024)è tornato all’Inter dopo il prestito alla Sampdoria. Ora per lui si prospetta unaesperienza e il Corriere dello Sport dà per lui una possibile soluzione in Serie B. NUOVO PORTIERE – Il Bari è in piena attività di mercato per trovare un nuovo portiere, una pedina fondamentale per rafforzare lain vista della prossima stagione. Inizialmente, l’attenzione del club pugliese si era rivolta verso Nicola Leali, un portiere di grande esperienza attualmente in forza al Genoa. Tuttavia, la trattativa ha incontrato un ostacolo significativo: la difficoltà di liberare Leali dal contratto con il club ligure in tempi brevi. Il Corriere dello Sport fa il nome di Filip, dell’Inter. Probabileavventura perTALENTO – Di fronte a questa situazione, il Bari ha deciso di cambiare strategia e puntare su un profilo giovane e promettente.