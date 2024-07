Riunione d’urgenza dei dem | Con Biden siamo spacciati Il partito vuole scaricare il capo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il vertice Nato a Washington e poi, venerdì prossimo, l’abbandono. Così la crescente ma sinora largamente sotterranea fronda democratica alla ricandidatura disi augura – circola voce a Washington – che Joeautonomamente getti la spugna, in modo da avere un candidato in grado di battere Donald Trump. Allo stato però questa è solo una pia speranza. Una suggestione che sembra fatta per creare titoli di giornale in modo da forzare la mano di Potus, il presidente uscente. È un fatto che sinoranon pare minimamente intenzionato ad una mossa simile. Venerdì notte, alla richiesta dell’intervistatore della Abc se è ipotizzabile un suo ritiro, ha risposto ironizzando. "Dipende: se il Signore Onnipotente scende e me lo chiede, potrei farlo.