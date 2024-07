Nel Kurdistan iracheno c’è ‘tolleranza cento’ per la violenza domestica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Secondo un recente rapporto di Amnesty International, le autorità delnegano alle vittime di femminicidio e alle sopravvissute a stupri, pestaggi e altre torture l’accesso alla giustizia e ostacolano coloro che cercano salvezza nei quattro rifugi gestiti dalle istituzioni. In assenza di dati completi, funzionari del governo regionale hanno dichiarato che tra il 2022 e il 2023 sono stati commessi 74 femminicidi. Nel 2022 la Direzione per il contrasto allacontro le donne e la famiglia ha ricevuto 15.896 denunce di. I numeri relativi al 2023 non sono disponibili. Il principale problema è quello dell’inefficacia delle denunce. Le procedure sono lente ed estenuanti, i giudici prendono spesso le parti del maschio predatore ponendo alla vittima domande umilianti e privilegiano l’unità del nucleo familiare rispetto all’incolumità della denunciante.