L’esterno Marco Ricci al Terranuova Traiana

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arezzo, 08 luglio 2024 – Nuovo acquisto per il, fresco promosso in Serie D. La società biancorossa ha infatti perfezionato l'ingaggio dell'esterno e trequartista, nell'ultima stagione con la maglia della Castiglionese: 7 gol fatti in 32 presenze complessive e sempre partendo dal primo minuto. Per lui anche 39 gettoni in due stagioni in Serie D con la Jesina. Classe 2000, nato a Bibbiena l'8 marzo di 24 anni fa, ma originario di Pratovecchio,inizia nella scuola calcio del Capolona Quarata, per crescere nel settore giovanile del Siena dove per due stagioni prende parte al Campionato Nazionale Giovanissimi. Poi va alla Lucchese nel Campionato Nazionale Allievi. Quindi sbarca ad Arezzo dove resta per 5 stagioni.