Equitazione i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Parigi 2024 | Emanuele Camilli vince il ballottaggio nel salto ostacoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Sono stati scelti i 5 rappresentantidegli sport equestri per i Giochi di: l’Italia sarà rappresentata alle imminentida un binomio nele da tre binomi, che prenderanno parte anche alla prova a squadre, nel completo. Nelila due viene vinto da, il quale monterà Odense Odeveld, preferito a Chacco’s Girlstar, che sarà il primo cavallo di riserva, mentre Lorenzo De Luca su Curcuma avrà il ruolo di seconda riserva. Nel completo i tre binomi titolari saranno Evelina Bertoli su Fidjy des Melezes, Emiliano Portale su Future e Giovanni Ugolotti su Swirly Temptress, mentre la riserva asarà Pietro Sandei su Rubis de Prere. Resteranno in Italia come prima riserva Arianna Schivo su Quefira de L’Ormeau, come seconda riserva Giovanni Ugolotti su Florencina R e come terza riserva Alessio Proia su Gatto Salta D’O, infine le ulteriori riserve saranno Daniele Bizzarro su Stormhill Riot e Paolo Torlonia su Esi Bethany Bay.