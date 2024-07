Ambiente il tramonto degli Esg | i grandi fondi sempre meno propensi a promuovere scelte green nelle aziende di cui sono azionisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Si indebolisce, per il secondo anno di fila, la pressionedellemultinazionali americane a favore di risoluzioni assembleari in difesa die diritti, i cosiddetti parametri Esg (environmental, social, governance). I dati riportati dal quotidiano inglese Financial Times mostrano che il sostegno a queste proposte è stato in media di circa il 20%, ben al di sotto dei livelli del 2021. Quest’anno, solo due risoluzionilegate al clima hanno ricevuto il sostegno della maggioranza tra le società statunitensi incluse nell’indice Russell 3000. Entrambe le proposte hanno spinto lea pubblicare maggiori informazioni sui loro sforzi per ridurre le emissioni di gas serra. Il calo del sostegno a questo tipo di risoluzioni assembleari segnala un’ inversione di tendenza da parte di colossi della gestione patrimoniale (e titolari di quote azionarie significative in gran parte delle maggiori multinazionali, ndr) come BlackRock e Vanguard.