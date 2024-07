Sipario su ’Alla scoperta della magia della coscienza’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Si è svolto a Siena al Santa MariaScala, il primo congressoneonata Iccs (International Center for Consciousness Studies), dal titolocoscienza. Filosofia, neuroscienze, intelligenza artificiale’, organizzato da Riccardo Manzotti, Pietro Perconti, Dmitri Volkov e Alessio Plebe in collaborazione con Università di Siena, rappresentata dalla professoressa Chiara Mocenni, Università per Stranieri di Siena, Iulm, Università di Messina e con il patrocinio del Comune di Siena, rappresentato dall’assessore Vanna Giunti.