Il principe Bargnani al torneo Nba di Cristo Re | A Pesaro siete dei grandi amate il basket

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024)Re così bello non s’era mai visto. L’arredo Nba che ha vestito a festa la ‘buca’ per questo week-end ha visto arrivare anche un, Andrea, che ha acceso nuovamente i riflettori sul, sempre al centro della vita cittadina. Unico italiano ad essere stato scelto con il n.1 al draft (nel 2006), il ‘Mago’ è stato chiamato per la prima volta come ambassador dalla lega pro nella quale ha giocato per un decennio, prima a Toronto, poi a New York e infine coi Nets prima di tornare in Europa a chiudere la sua straordinaria carriera, partita da Treviso, al Baskonia. "Qui adei– dice– insieme a Bolognal’unica città dove illo vivete veramente". Ieri si è speso sul playoground insieme ai ragazzi arrivati per giocare il: ha seguito le partite, firmato autografi, scattato foto e dispensato consigli: "Dipende che cosa si vuole, ogni traguardo ha il suo prezzo da pagare.