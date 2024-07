Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi a Rimini | Mi hai portato fuori dalle sabbie mobili Dai look agli ospiti vip ecco tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) ieri, sabato 6 luglio,sono convolati a nozze nella magnifica cornice del Grand Hotel di. Una giornata di festa quella che la coppia ha voluto far vivere ad amici, famigliari e vip dopo il party da oltre 1000 invitati del 26 giugno a Milano. La regia (per rimanere in tema tv) del grande evento è stata affidata al guru dei matrimoni: Enzo Miccio. La cerimonia si è svolta nel giardino del Grand Hotel addobbato a festa con un lungo tappeto bianco e fiori colorati. Oltre 200 gli invitati tra cui Paola Barale, Eleonora Daniele, Alba Parietti, Samuel Peron, Valeria Marini, Alessandro Cecchi Paone, Carlo Cracco e i rispettivi figli di entrambi. A fare da testimone a Super Simo durante la cerimonia celebrata con rito civile da Stefano Bonaccini, presidente Emilia Romagna, è stata Milly Carlucci.