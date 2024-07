Francia la mossa di Darmanin | mobilitati 30mila agenti A Parigi barricate per i negozi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 luglio 2024) C'è grande attesa per il secondo turno delle elezioni inper le quali si vota fino alle 20. Di fronte al rischio di disordini a margine della notte elettorale, il ministro dell'Interno Géraldha annunciato la mobilitazione didi polizia e gendarmi, di cui 5mila ae nella periferia della capitale. Una "forza molto numerosa" per evitare che "l'ultra-sinistra o l'ultra-destra approfittino dei risultati per creare disordine". Intanto ianti nel 1° arrondissement di, sono stati avvertiti di possibili disordini dalla questura di: "Sono state date istruzioni a tutti idi vetro della strada di preparare delle", conferma una commessa a Le Figaro. Moltistanno installando pannelli difensivi sulle vetrine e chiuderanno prima per permettere ai dipendenti di raggiungere le loro case prima della fine del voto.