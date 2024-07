Viola a Parma di sabato Coppa Italia rischio Juve

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) L’avventura della prima Fiorentina targata Palladino ha una data e un orario di partenza: iinfatti faranno il loro esordio in campionato17 agosto al Tardini contro ilalle 18:30 e apriranno - assieme a Genoa-Inter che di giocherà in contemporanea - la Serie A 2024/25. Un vantaggio per Biraghi e soci, che nella settimana successiva (giovedì 22) saranno già chiamati ad affrontare il playoff d’andata di Conference contro un avversario che il club di Commisso conoscerà solo a Ferragosto, ovvero quando verrà disputato il match di ritorno del terzo turno preliminare (il 5 agosto in ogni caso la Fiorentina saprà la coppia di squadre da cui poi uscirà la rivale dello spareggio e verrà a sapere se giocherà in casa i primi 90’ del doppio confronto).