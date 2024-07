Saldi estivi 2024 | ecco il calendario regione per regione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 6 luglio 2024) In quasi tutte le città italiane scatta in questo weekend il periodo molto atteso da consumatori e commercianti delle promozioni estive Anche quest’anno gli attesissimisono iniziati in questo primo weekend di luglio, una data da sempre molto attesa da tutti gli italiani amanti dello shopping. L’anno scorso, la partenza era stata eccezionalmente posticipata al giovedì successivo perché il primo sabato coincideva con l’inizio del mese. La durata e le modalità deipossono variare da, ma le tanto attese promozioni resteranno valide non meno di sessanta giorni. Al via i– Cityrumors.it – Ansa foto Saranno 15,8 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato secondo un recente sondaggio effettuato dalla Confcommercio.