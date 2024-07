La cooperativa e l’accoglienza Ama Festival con il prof Andreoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Castel di Lama, è tutto pronto per l’edizione 2024 di Ama. Appuntamento questo fine settimana Casa Ama, in Contrada Collecchio, a Castel di Lama. Dal tema ‘La stanza degli ospiti’, il, realizzato ogni anno dallasociale Ama Aquilone, da oltre quarant’anni impegnata neldei più fragili, si focalizzerà sul tema dell’ospitalità, esplorandone il significato etimologico piùondo e legato alla reciprocità. Il programma prevede per oggi, alle 21.30, la presentazione del concept della manifestazione a cura del direttore artistico Andrea Castelletti. Seguiranno la presentazione del semestrale Itaca e del libro di Francesco Cicchi ‘La stanza degli ospiti’, a cura di Giuseppe Frangi. Alle 22.30 si terranno le performance degli ospiti di Casa Ama e Casa Aquilone, frutto dei laboratori teatrali a cura di Alessandra Lazzarini ed Emilio Iuliani.