La bicicletta ha fatto per l' emancipazione più di ogni altra cosa al mondo

(Di sabato 6 luglio 2024) La freddissima estate-non-estate del 1816, quando il sole non riusciva a penetrare l’atmosfera intossicata da alcune eruzioni vulcaniche, produsse una serie di mutamenti climatici (ricorda qual?) che distrussero raccolti, scatenarono epidemie e morie di cavalli. Giro d’Italia Women, da Brescia a L’Aquila: al via il 7 luglio 2024 X Leggi anche › Tra le bambine del Tamil Nadu, in India, dove laè mezzo die antiviolenza Alla ricerca di un nuovo mezzo di trasporto, il barone tedesco Karl von Drais unì con un pezzo di legno due ruote, aggiunse sedile e sterzo ma dimenticò i pedali, che sarebbero stati aggiunti quarant’anni dopo.