Il paradiso all’improvviso | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 6 luglio 2024) Il: trama, cast e streaming delsu Rete 4 Stasera, sabato 6 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Ilitaliano del 2003 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Lorenzo Buccianti è un “single convinto”, come lui stesso si definisce, che dedica la sua vita al lavoro (è titolare di un’azienda specializzata in effetti climatici artificiali) e al divertimento con la sua amante Mirna e i suoi amici, entrambi ossessionati dalle scommesse, Giandomenico Bardella e Taddeo Borromini. Un giorno, recatosi ad Ischia per motivi di lavoro assieme alla sua dipendente Nina, conosce Amaranta, la ragazza che lo ha contattato: questa, per il suo venticinquesimo compleanno, aveva intenzione di organizzare tre giorni d’amore con il suo fidanzato Guglielmo, il quale però non si presenta.