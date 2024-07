Emma Watson diventerà scrittrice | la rivelazione di Martina Mondadori

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 6 luglio 2024) A quanto pare,vorrebbe diventaree, a tale scopo, starebbe frequentando un corso a Oxford. Laarriva da, che in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato delle velleità letterarie della star di Harry Potter. Al Corriere, la figlia di Leonardo, fondatrice del salotto culturale e brand di lyfestyle Casa Cabana, che è tornata a vivere a Milano nel 2020, dopo aver vissuto a Londra, ha spiegato che la sua amicaha una vera passione per i libri e vorrebbe diventare. “ha sentito parlare della libreria di papà e l’ha voluta vedere: vuole diventare unae sta frequentando un corso a Oxford. I libri sono la sua ossessione.” E ovviamente, insieme a Gwyneth Paltrow, è tra i frequentatori di Casa Cabana, che secondoospita incontri su letteratura e società, ma anche su temi come l’antiquariato.