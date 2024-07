Zemeckis & Hanks Divi ringiovaniti con l’IA e un’inquadratura fissa La rivoluzione è Here

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Da un regista che con la sua filosofia sull’uso “realistico“ se non “invisibile“ degli effetti speciali ha rivoluzionato la storia del cinema, arriva un film sulla graphic novel che ha cambiato la storia del fumetto. Il regista di Forrest Gump (1994) e Cast Away (2000) Robert, 72 anni, a novembre porterà in sala, il film basato sul capolavoro ideato e disegnato da Richard McGuire. Le prime immagini della pellicola, rilasciate in questi giorni da Sony, stanno facendo discutere per un fatto in particolare: gli interpreti Tom, 67 anni, e Robin Wright, 58 anni (già in coppia trent’anni fa in Forrest Gump), appaiono sullo schermo "di decenni".(in italiano Qui, pubblicato da Rizzoli Lizard) di McGuire è una storia – e ha una storia – particolare.