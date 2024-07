Un musicista jazz ha conquistato il cuore della cantante

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 5 luglio 2024) «La felicità esiste». Arisa non può che esserne convinta ora che è di nuovo innamorata. Il, infatti, è tornato a battere. E la starmusica italiana ha voglia di condividere la gioia per la ritrovata serenità sentimentale anche con i follower. Sui social, infatti, ha condiviso le nuove foto con il nuovo fidanzato, Walter Ricci. Arisa tradita dalla scenografia e dai tacchi alti: caduta rovinosa a “Viva Rai 2!” X Leggi anche › Arisa torna in tv: sarà coach di “The Voice Kids” su Rai1 Chi è Walter Ricci, il nuovo fidanzato di Arisa Moro dagli occhi chiari, passione per la musica, il nuovo fidanzato di Arisa si chiama Walter Ricci.