Tour de France oggi settima tappa | cronometro orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Adnkronos) – Ilde2024 propone la prima, 5 luglio, per ladella corsa. La prima prova contro il tempo si snoda lungo i 25,7 km che portano da Nuits-Saint-Georges e Gevrey-Chambertin. Una prova per specialisti puri: tracciato quasi integralmente pianeggiante, con un breve tratto di salita a metà gara (il Cote de Curtil-Vergy 1,6 km al 6,1%). Tadej Pogacar difende la maglia gialla dall’assalto degli altri big, a cominciare da Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard che sono staccati di 45? e 50” dal leader. Il primo concorrente parte alle 13.05, l’ultimo prende il via alle 17.29. Rai2 trasmetterà lain chiaro dalle 14, constreaming su RaiPlay. Per gli abbonati,dalle 12.30 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) e in streaming su Discovery Plus, eurosport.