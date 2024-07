Thuram derby con Leao? Deschamps cambia per Portogallo-Francia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) Alle ore 21.00 in campo, che prevede ilInter-Milan fra Marcuse Rafaelperò mescola le carte equalcosa nella formazione. SCELTE EMENTI – Fra poche ore avrà inizio, una nuova sfida degli Europei, valida per accedere alle semifinali della competizione. Sono attese le formazioni ufficiali dei due commissari tecnici, che hanno però già lasciato intendere qualcosa con le dichiarazioni rilasciate alla vigilia del match. Fra le diverse scelte ne spicca una, che ha a che fare con l’Inter e non solo. Marcus, finora ampiamente utilizzato da mister, dovrebbe partire dalla panchina in. Kolo Muani, nell’ultima sfida degli Europei contro il Belgio, sembra essersi meritato una maglia da titolare per questa sera.