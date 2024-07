Morta la bambina di sei anni soccorsa in piscina a La Spezia Tragedia al campo estivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) La, 5 luglio 2024 – Sestri Levante è sconvolta dal dolore, nella serata di oggi 5 luglio, alle 22 e 28 minuti è stata dichiarata la morte cerebrale per ladi seiricoverata da ieri all'ospedale Gaslini di Genova dopo essere stata trovata esanime in unapubblica a Sesta Godano (La). Al suo capezzale i genitori residenti a Sestri Levante (Genova) che hanno sperato fino all'ultimo in una ripresa. La piccola era apparsa subito in condizioni disperate in seguito all’arresto cardiaco. L'intervento di una assistente del centroe del bagnino, poi quello dei medici del 118, aveva consentito di fare tornare il battito e di sperare mentre era in volo in elicottero. «Un dolore immenso - dice il sindaco Francesco Solinas - unache colpisce la nostra comunità che si stringe alla famiglia della piccola».