Monza incidente tra auto e moto in viale Cesare Battisti | quattro feriti tre sono gravi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 Luglio 2024 -ssimostradale poco dopo le 14 in. Lo scontro è avvenuto tra unae un'a poche decine di metri dalla Villa Reale di, sulla carreggiata in direzione proprio della Villa. Nell', in base alle prime informazioni, sarebbero coinvoltepersone, matre isoccorsi in codice rosso. Sul posto, data latà dell', oltre aambulanze e un'medica, è stato fatto atterrare anche l'elisoccorso proveniente da Milano, che si è posizionato nell'ampia aiuola spartitraffico delche fronteggia la Villa Reale. Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza per i, tra cui una persona di 25 anni e una di 60, sarebbe confermato il codice rosso.