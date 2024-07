La giornata delle cooperative a Bologna | premiati i 140 anni della Risanamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 - Il 23 marzo del 1884 il mondo e la città sono in piena rivoluzione industriale. I centri si popolano e le persone lì ricercano una vita migliore. È in quel frangente, speranzoso di diritti e innovazione, che nasce sotto le Due Torri la cooperativa, che ha nel suo statuto anche la firma di Giosuè Carducci. La società da 12mila soci, 2230 appartamenti e 100 unità commerciali si è sviluppata partendo da via Andrea Costa, grazie “a un percorso lungo, tortuoso e sfidante”, ricorda Luca Lorenzini, presidentecooperativa ultrasecolare. E sul futuro, “ha una pressione sulla casa elevata – continua Lorenzini -, 600 soci ogni anno ci chiedono la casa per andare in contro al caro affitti che sta affrontando la città.