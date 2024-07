Giacomo Bozzoli | la compagna e il figlio del latitante sono rientrati in Italia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 5 luglio 2024)continua la fuga da solo. Lae ilappenain. Si dividono le strade, quindi, dell’uomo condannato all’ergastolo per avere ucciso lo zio Marioe del resto della sua famiglia. A Marbella, in Spagna, dove ilha trascorso dieci giorni con loro, dal 20 al 30 giugno, Antonella e ilhannosaliti sul treno che li ha ricondotti nel nostro Paese. I genitori hanno chiamato i carabinieri per comunicare il rientro della figlia col nipote. Dal 1 luglio, giorno in cui è stato condannato in via definitiva, l’imprenditore 39enne bresciano è scomparso, mentre in un altro albergo sempre della stessa località è risultato registrato solo il passaporto di lei. Secondo gli inquirenti, è plausibile l’ipotesi di un clamoroso depistaggio messo in atto la mattina del 24 giugno quando, tra le 5:51 e le 6:03, la Maserati Levante intestata aera stata registrata dai lettori di targa tra Manerba del Garda e Desenzano, in provincia di Brescia.