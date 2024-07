F1 Max Verstappen | Meglio nel pomeriggio Domani attenzione anche al meteo…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Maxnon è preoccupato dopo aver concluso al settimo posto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo storico tracciato di Silverstone abbiamo assistito ad un turno molto interessante. La Red Bull si è confermata una vettura ideale per questo lay-out, ma la McLaren ha di nuovo impressionato. Lando Norris, infatti, ha messo a segno il miglior tempo in 1:26.549 con 331 millesimi di vantaggio sul suo compagno di scuderia Oscar Piastri, mentre è terzo Sergio Perez a 434. Quarta posizione per Nico Hulkenberg a 441 millesimi, quinta per Charles Leclerc a 601. Sesto tempo per Lewis Hamilton a 653 millesimi davanti a Maxa 684 e Carlos Sainz, ottavo, a 7 decimi esatti.