Droga nelle penne e nei cerotti | arrestato 32enne in zona Ponte Lambro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Milano, 5 luglio 2024 – Ieri sera a Milano la Polizia di Stato haun cittadino filippino di 32 anni per detenzione diai fini di spaccio. Gli agenti del Commissariato Mecenate, intorno alle ore 22, durante un servizio di contrasto allo spaccio dinei pressi di, hanno sottoposto a un controllo l’uomo che si aggirava vicino alla fermata dei mezzi pubblici di via Rilke. I poliziotti hanno rinvenuto un accendino che non funzionava e al cui interno vi erano 4 bustine di cristalli di shaboo, una penna con una bustina di shaboo nascosta nell’alloggiamento del refill e, nello zaino, un altro accendino che nascondeva una bustina della stessa sostanza stupefacente. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, in via degli Umiliati, gli agenti hanno rinvenuto 2 bilancini di precisione e 240 euro in contanti, altrecon lae ancheove la stessa era stata nascosta.