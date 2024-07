Verso Portogallo-Francia | probabili formazioni orario e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Amburgo, 4 luglio 2024 - Per molti è una finale anticipata, al pari di Germania-Spagna. Invece,si sfidano per un posto in semifinale. Una sfida generazionale: da una parte Cristiano Ronaldo, all'ultima avventura europea in carriera, dall'altra Kylian Mbappé che ha sempre avuto il portoghese come idolo. Nel secondo quarto di finale di Euro 2024 si affrontano due squadre che stanno avendo non pochi problemi, ma che grazie al loro sconfinato talento sono riuscite a guadagnarsi il pass per questo appuntamento. Ilè riuscito a battere la Slovenia solo ai rigori, con Cristiano Ronaldo che si è visto parare un penalty da Oblak al minuto 105' prima di segnare quello nella lotteria chiedendo scusa ai suoi tifosi che lo hanno anche visto disperarsi in lacrime.