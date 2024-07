Ue | esplosione di fake news e disinformazione dalla Russia Vogliono erodere la democrazia europea

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 luglio 2024 – Un’di bugie eha seguito le nomine dei top jobs dell’Ue.partita dall’ecosistema russo di “manipolazione dell’informazione”, che continua “a cercare dila”. È quanto emerge dal periodico bollettino della task force della Commissione sulla. La premier estone Kaja Kallas TOPSHOT - Estonia's Prime Minister and newly nomiated EU foreign policy chief Kaja Kallas addresses a press conference at the end of then Council Summit at the EU headquarters in Brussels on June 28, 2024. Estonian Prime Minister Kaja Kallas said on June 28, 2024, that EU leaders had handed her "an enormous responsibility at this moment of geopolitical tensions" by tapping her as the bloc's next foreign policy chief.