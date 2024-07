Uccise il suo comandante Il brigadiere Antonio Milia assolto per totale vizio di mente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024)perdi, e sottoposto alla misura di sicurezza di cinque anni in comunità. Si è concluso ieri il processo a carico deldei carabinieri, per l’omicidio del suodi stazione dei carabinieri di Asso Doriano Furceri, ucciso a 58 anni da tre colpi di pistola la sera del 27 ottobre 2022, all’interno della caserma. Il Tribunale Collegiale Militare di Verona, ha inoltre disposto la trasmissione degli atti, per valutare eventuali responsabilità penali, per i tre militari medici componenti della commissione che aveva riammesso in ser, ritenendolo idoneo anche a gestire la pistola, al termine di un periodo di cura per problemi psichiatrici. Trasmissione degli atti anche per l’ufficiale psichiatra dell’infermeria regionale che aveva mandatodavanti alla commissione.