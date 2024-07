LeBron James firma un contratto milionario con i Lakers | 52 milioni di dollari all' anno

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 4 luglio 2024) È conferma:è il Re Mida del Basket. Il quattro volte campione Nba hato un nuovocon i Los Angeles: due anni per un totale di 104di, con opzione di uscita (solo sua) al termine del primo. Sono 52dil’. Nella prima stagione (2003/2004) ierano quattro, ma la stella deiaveva un sogno, dichiarato apertamente una decina di anni fa: “Essere un miliardario”. Oggi il quasi quarantenne ha un patrimonio di 1,2 miliardi died è il primo cestista a raggiungere questo traguardo ancora in attività. Michael Jordanci è riuscito eccome, ma solo dieci anni dopo il ritiro. “Ha una mente per i soldi”, dice di lui Warren Buffet, uno degli investitori più storici.