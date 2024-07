Il provvedimento vieta e punisce la cosiddetta gestazione per altri all' estero La gestazione per altri infatti nel nostro Paese è già vietata ma molte coppie italiane vanno a farla fuori dai confini

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 4 luglio 2024) La maternità surrogata si avvia a diventare reato universale: la Commissione Giustizia del Senato ha dato via libera al disegno di legge che introduce espressamente la punibilità del cittadino italiano che realizzi all’tale pratica. Ilporta la firma di Fratelli d’Italia ed è stato fortemente voluto dalla stessa premier Giorgia Meloni. Secondo il Governo, si è reso necessario perché laper, nel, è giàta dalla legge 40 del 2004. Ma lene ricorronodaidove è consentita. Lavoro e maternità: l’Italia non è ancora unper mamme X La maternità surrogata rischia di diventare reato universale InPaesi la pratica è legale: può essere altruistica quando la gestante non viene pagata per portare avanti la gravidanza o commerciale quando è previsto un compenso.