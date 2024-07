Coppa Italia ecco l’avversario del Benevento nel primo turno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEffettuato il sorteggio per gli accoppiamenti dele SecondodellaSerie C Now. I giallorossi di mister Auteri faranno il loro esordio nella manifestazione tricolore domenica 11 luglio (ore 21) al Ciro Vigorito contro il Taranto. In caso di passaggio delilaffronterà la vincente della sfida Potenza-Audace Cerignola il 18 agosto (ore 21) sempre tra le mura amiche del Ciro Vigorito. Ilè Secondodisi svolgeranno in gara secca. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari previsti supplementari e calci di rigore. L'articolodelnelproviene da Anteprima24.it. .