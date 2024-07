Avete speso in una sera quello che ho guadagnato l’anno scorso | tre musicisti famosi spendono oltre 22 mila euro per una serata a Ibiza e scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024)è una splendida isola, si sa. Splendida e cara. Non ovunque, certo. Ci sono però posti dove conviene guardare il menu e i prezzi prima di ordinare qualsiasi cosa ed evidentemente il deejay JAX Jones non lo ha fatto (o meglio, si è divertito a far credere di non averlo fatto). Né lui né i suoi compagni dita ovvero Jason Derulo e Joel Corry. Insieme hanno22e 338. Il conto però è tutto per JAX Jones visto che la scelta diera proprio per festeggiare lui e l’uscita del suo singolo “Tonight”. Cosa hanno ordinato i tre per spendere questa cifra? Dallo scontrino postato su Instagram dal dj si legge che i drink sono stati 7 bottiglie di Côtes de Provence, due bottiglie di champagne, prosecco, Martini Dry ma non solo.