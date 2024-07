Quello che mangi a 40 anni influenzerà la tua salute a 70 anni | il nuovo studio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Le persone che durante la mezza età seguono un’alimentazione sana ed equilibrata sono associate a una probabilità maggiore di invecchiare in modo sano, riducendo il rischio di sviluppare malattie cardiache, degenerative o cognitive. A questa incoraggiante conclusione giunge uno, presentato dagli scienziati della Harvard TH Chan School of Public Health durante Nutrition 2024, l’incontro annuale dell’American Society for Nutrition. Il gruppo di ricerca, guidato da Anne-Julie Tessier, ha utilizzato i dati relativi a una coorte di oltre 106mila persone, che sono state seguite dal 1986 per 30. Al momento dell’arruolamento, i partecipanti avevano almeno 39, e non avevano mai manifestato segni di malattie croniche. I ricercatori hanno raccolto informazioni sull’alimentazione dei volontari attraverso questionari somministrati ogni quattro