La maestra è cattiva mi dà le botte | il racconto dei bambini fa scattare l’inchiesta sull’asilo Condannate due insegnanti

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Schiaffeggiati, strattonati, in alcuni casi rinchiusi per punizione in una stanza buia, tirati per i capelli, colpiti dal lancio di giocattoli. E’ il trattamento che, secondo un’inchiesta della Procura, veniva riservato aidi un asilo di Roma, il “Papero Giallo“, nel quartiere Eur. Un’indagine che ha portato alla condanna per maltrattamenti, aggravati dall’età delle vittime, di due maestre. Al termine di un processo con rito abbreviato il giudice ha inflitto pene a un anno e 4 mesi e a un anno e 8 mesi. I fatti risalgono al 2018.è partita dai racconti degli stessiai genitori: “La, mi dà le“, e ancora: “Bua mani mie“. E riferivano di schiaffi e strattoni. Secondo quanto emerso dal processo era sufficiente che ifacessero cadere un bicchiere, si sporcassero, si sedessero in maniera scomposta perché leperdessero il controllo.