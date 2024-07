La dimora perduta da tempo del re Pompeo schiavo africano che ottenne la libertà trovata nella Nuova Inghilterra coloniale

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Scoperta ladi ReGli archeologi potrebbero aver individuato le fondamenta della casa di “Re”, unodel XVIII secolo che diventò proprietario terriero nel New England. Un raro spaccato storico La possibile scoperta potrebbe fornire nuovi dettagli sul Negro Election Day, una festa in cui uomini neri schiavi e liberi eleggevano un leader rispettato all’interno della comunità. Tradizioni africane conservate Nelle colonie del Massachusetts, Connecticut, Rhode Island e New Hampshire, gli schiavi africani mantenevano l’usanza di eleggere un “re” o “governatore”, potenzialmente come eredità delle proprie tradizioni reali africane. L'articolo Ladadel rechelaproviene da News Nosh.