Il furto alla Fira di Russi Spariti 19mila euro | tutti assolti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Erano accusati di avere rubato durante ladei Sett Dulur di, edizione 2019, denaro raccolto per una nobile causa frutto delle fatiche di settimane di volontariato. Ben: ovvero l’incasso dello stand dell’associazione ’Amici di padre Giorgio Nonni’ la quale, in omaggio al missionario scomparso nel 2015, continua a raccogliere fondi da destinare a una piccola comunità sulle Ande peruviane. Per quelaggravato in concorso, commesso il 14 settembre di cinque anni fa, ieri mattina sono statie cinque gli imputati, sebbene con la formula del II comma: quella che il giudice usa qualora ritenga che la prova sia insufficiente o contraddittoria. Si tratta di tre uomini e due donne,nati in Veneto: Desy Steppic, 42 anni; Omar Steppic, 36 anni; Marilena Steppic, 32 anni; Rochi Lovacovich, 37 anni; Samuel Caldaras, 37 anni (sono difesi dagli avvocati Danilo Taschin e Massimo Bisci).