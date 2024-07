Genovese e i guai col Fisco Patteggia 75mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Oltre 4,3 milioni di evasione fiscale convertita in una multa da, frutto di unmento di 10 mesi. Non sono ancora finiti iper Alberto, l’ex imprenditore del web arrestato dopo aver violentato per una notte intera una ospite di Terrazza Sentimento. Ilmento concordato tra accusa e difesa è stato ratificato dalla gup Chiara Valori, davanti alla quale è poi proseguito anche il processo in abbreviato che lo vede imputato, insieme al suo ex braccio destro Daniele Leali e alla ex fidanzata Sarah Borruso, per nuovi abusi sessuali nei confronti di altre due ragazze. Per, già condannato in via definitiva a 6 anni e 11 mesi per lo stesso reato, sono stati chiesti 3 anni e 4 mesi di reclusione. La sentenza per questo secondo filone di indagine è attesa per il 9 luglio.