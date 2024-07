Foti sulla Nazionale | Biden si sottopone al voto ma l’Italia…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il Capogruppo alla Camera del partito leader nella maggioranza di Governo ha commentato la recente debacle degli Azzurri agli Europei di calcio A distanza di quasi una settimana tiene ancora banco, non soltanto in tutti gli appassionati sportivi, la clamorosa esclusione dellaitaliana da Euro 2024 per opera della Svizzera nella prima partita ad eliminazione diretta. Una sconfitta pesante che sta mettendo a rischio tutto il sistema calcio dal presidente federale Gabriele Gravina al commissario tecnico Luciano Spalletti. Delusione azzurra – Notizie.com – Ansa foto Ci eravamo presentati da Campioni d’Europa in carica, dopo il trionfale cammino del 2021 in Inghilterra con la grande impresa di Wembley proprio contro i padroni che aveva in parte riscattato le due clamorose mancate partecipazioni ai Campionati del Mondo, ma il ritorno alla realtà ha fatto tornare il buio sul calcio italiano.