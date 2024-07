Blitz antimafia a Latina 25 arresti | c’è anche il sindaco di Aprilia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2024) C’èildi, Lanfranco Principi, tra le persone arrestate nell’operazione della Dda di Roma che ha portato alla disposizione di misure cautelari per 25 persone in provincia di. L’operazione della direzione investigativae del comando provinciale dei carabinieri nasce con le accuse di associazione mafiosa finalizzata alla consumazione di estorsioni, usura, reati contro la pubblica amministrazione e traffico di stupefacenti. L’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Roma dispone le misure cautelari per 25 persone e per ildi, eletto nel centrodestra a maggio del 2023 dopo una lunga carriera come consigliere comunale. Le persone coinvolte sono accusate di far parte di un’associazione mafiosa radicata nella città che voleva acquisire il controllo di attività economiche, appalti e servizi pubblici, ostacolandoil libero esercizio del voto.