Biden sta valutando se ritirarsi Ma la Casa Bianca smentisce il passo indietro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Joestase continuare la corsa alla. Secondo quanto riporta il New York Times, lo ha detto lo stesso presidente uscente a un suo alleato, di cui l'articolo non riporta il nome.avrebbe ammesso che potrebbe non essere in grado di salvare la sua candidatura se non riuscirà a convincere il pubblico nei prossimi giorni che è pronto ad affrontare la sfida elettorale con Donald Trump, dopo la performance del dibattito televisivo della scorsa settimana, criticata da più parti e definita «disastrosa» dal New York Times. Il presidente, sempre secondo l'alleato citato dal Nyt, è ancora profondamente impegnato per la sua rielezione, ma sa che le sue prossime apparizioni nel fine settimana - inclusa un'intervista prevista per venerdì con George Stephanopoulos di ABC News e le tappe della campagna elettorale in Pennsylvania e Wisconsin - devono andare bene.