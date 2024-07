7 trucchi beauty per valorizzare la tua personalità se sei del segno del Cancro

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Se sei deldel, probabilmente già conosci alcune delle tue caratteristiche distintive: sei sensibile, intuitivo e molto legato alle tue emozioni. Questi tratti possono essere magnificamente enfatizzati con i giusti, che non solo mettono in risalto la tua bellezza esteriore, ma anche la tua profonda. Ecco alcuni consigli per te. Vi raccomandiamo Mascara colorati per l'estate 2024: come scegliere il colore che fa per te 1. Sguardo lunare con ombretti argentati Ilè governato dalla Luna, e quale modo migliore per onorare questo legame se non con un trucco occhi ispirato ai toni lunari? Utilizza ombretti in tonalità grigie, argentate e antracite per creare un look sofisticato e misterioso.