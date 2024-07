Qualificazioni Mondiali 2026 l’Italia di Spalletti in campo | 355 milioni per i club

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 2 luglio 2024)diha deluso amaramente le aspettative agli Europei in Germania. Due sconfitte, un pareggio e una vittoria hanno segnato un percorso a dir poco mortificante, fino all’uscita senza orgoglio o reazione contro la Svizzera. Mentre le critiche imperversano, di fatto si pensa già alleper i. Un’edizione decisamente particolare, più ricca ma soprattutto più ampia. Per la prima volta, infatti, parteciperanno ben 48 squadre. Addio al sistema con 32 partecipanti. Di seguito riportiamo gli step per raggiungere questo sogno. Non è un’esagerazione definire in questo modo la qualificazione, considerando i tentativi falliti per le edizioni 2018 e 2022.La prima domanda che i tifosi si pongono è la seguente: dove si giocherà? Icoinvolgeranno ben tre Paesi: Stati Uniti, Canada e Messico.