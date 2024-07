La photo opportunity del centrosinistra a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 2 luglio 2024) Oh santo cielo, vent’anni dopo siamo ancora fermi a Zapatero. Non so se ricordate – eravate giovani, forse non ancora nati – quel momento del 2004 in cui il leader socialista spagnolo vinse a sorpresa le elezioni e la sinistra italiana decise che, per garantirsi un duraturo successo, fosse sufficiente imitarlo. Non fu un successo e non durò. Ciò nondimeno la sinistra italiana ha poi reiterato indefinitamente quella strategia, trasferendo il proprio innamoramento ora a questo ora a quel leader straniero che occasionalmente primeggiava a casa propria, da Obama in giù; la costante restando che ogni volta era stata trovata la chiave, l’idea geniale per vincere le elezioni in Italia. Salvo poi perderle o, nel migliore dei casi, non vincerle. Forse, come suggeriva Nanni Moretti in un vecchio film, conveniva imitare gli amministratori locali dell’Emilia Romagna.