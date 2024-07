Il banchetto nuziale da ingorgo è l' ultima frontiera dello street food

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 2 luglio 2024) Loè una delle tendenze gastronomiche più rimarchevoli degli ultimi vent’anni. Poi, si sa, c’è sempre qualcuno che esagera. E mette in piedi un festival gastronomico in grande stile all’improvviso, bloccando una strada nel pieno svolgimento delle sue funzioni, che se non ricordo male sono far transitare i veicoli nel modo più rapido possibile. Eppure a due sposi della provincia di Salerno doveva essere sembrata una buona idea: fàmolo strano, fàmolo in strada. I due, con la complicità di testimoni, parenti e amici, incravattati e taccododicizzati, hanno allestito unin mezzo alla strada che porta alla vicina San Valentino Torio, con tavoli, decorazioni e la promessa di abbondanti vettovaglie – su questo in Campania si sa che non si fanno certo guardare indietro.