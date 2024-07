Grazie a Giovanni Gasparro tutti vedranno che il Palio di Siena non è una corsa ma una festa della Madonna

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 2 luglio 2024)di Provenzano, finalmente ti hanno trovato il pittore giusto. Negli ultimi decenni, per il tuo drappellone, a, ti avevano affibbiato pittori soltanto bravi, pittori soltanto devoti o, ancora peggio, pittori né bravi né devoti. Nel 2010 fu il turno perfino di un maomettano. Ovvio che a sfogliare la storia deldel 2 luglio si vedano tanti drappelloni brutti e tanti drappelloni profani. Stavolta,, invece è andata bene. Molto bene. Come scrive il senese Antonio Socci “nel temposcristianizzazione e delle avanguardie pittoriche,è un sovversivo per due motivi: la sacralità dei soggetti e la scelta figurativa, caratterizzata da una vigorosa fisicità”.di Provenzano, dopo tanti pittori capaci di relegarti in un angolo come fossi un reperto, o un fastidio, l’eccellente pittore pugliese, campione dell’arte sacra, ti ha reso di nuovo protagonista: giovane, bella, vera, e in posizione dominante.