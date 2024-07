Chi è Emma Bunton la Baby Spice delle Spice Girls

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 2 luglio 2024) Quando pensiamo alla musica degli anni ’90 è impossibile non pensare immediatamente alle. 5 ragazze capaci di farci scatenare con la loro musicalità e il loro carisma tipico del pop di quegli anni. Amatissime e molto seguite dai fan, la dolce e bionda, pseudonimo di, ha sempre avuto un posto speciale nei cuori di chi non poteva fare a menoloro canzoni. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Chi èNata a Londra il 21 gennaio 1976 sotto il segno dell’aquario,Leeviene da una famiglia della working class londinese. La madre era insegnante di karate mentre il padre lavorava come lattaio. Fin da bambina,ha sempre dimostrato un grande interesse per le luci dello spettacolo: un mondo fatto di fama e riflettori che ha imparato a conoscere fin troppo bene nel 1994, anno in cui, dopo alcuni piccoli ruoli all’interno di alcune soap, viene scelta insieme a Melanie C, Melanie B, Geri Halliwell e Victoria Beckham come membro, la girl band che avrebbe rivoluzionato la musica pop.