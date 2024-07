Teatro | Emozioni al femminile alla Casina Vanvitelliana Tre spettacoli unici e coinvolgenti in scena con La Chiave di Artemysia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNella splendida cornice del Parco Borbonico del Fusaro, il misterioso e affascinante mondo dellealprende vitacon tre, a cura di “Ladi”, all’interno della Rassegna “Notti Vanvitelliane”, patrocinata dal Comune di Bacoli e dal Centro Ittico Campano. Primo appuntamento il 6 lugliocon “La notte delle fate e delle candele”dove magia e mistero si fondono in uno spettacolo emozionante. Un viaggio in un mondo incantato abitato dalle fate che risveglia i sensi più profondi che condurrà lo spettatore in un universo di leggerezza e grazia. Le fate si esibiranno con danze aeree su melodie di violino e canti dal vivo, trasformando la realtà in pura magia, regalando al pubblico un’esperienza intensa e indimenticabile.