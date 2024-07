Sposi bagnati sposi fortunati Il volto della tv ha detto Sì al compagno storico dopo 12 anni d’amore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il Sìben 12di amore: iltv, amatissimo dai bambini, ha sposato il suo. Già qualche mese fa aveva annunciato sui social che quest’anno si sarebbe unito in matrimonio con la sua dolce metà e ora, in questa estate 2024 pienissima di nozze vip, quel momento è finalmente arrivato. Ne ha dato notizia lui stesso, con tanto di foto, su Instagram. “Sì!”, ha scritto semplicemente sotto al post insieme agli hashtag ‘wedding day’, ‘just married’ e ‘love is love’. Quindi una piccola gallery dei momenti salienti del matrimonio con il suo Roberto: dalla foto con le fedi al dito a quella con i suoceri. La cerimonia si è svolta in Brianza, alla presenza di familiari e amici. “”, ha aggiunto in una Storia.