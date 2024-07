Giallo nel Salento ucciso in casa un pensionato senza motivo | il badante avrebbe confessato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Fernando Monte, un anziano di 82 anni, è stato ritrovatovita nella suaa Castrignano dei Greci, in provincia di Lecce, con evidenti ferite sul corpo. Ilsi è risolto in poco tempo: il, ritrovato vicino a lui parzialmente nudo,. Locolpito prima con dei pugni e poi con un oggetto contundente, provocandone la morte. Omicidio in, la dinamica Dalle prime ricostruzioni il36enne di origini moldave si prendeva cura delda almeno 2 anni e non aveva mai dato segni di squilibrio. Anche domenica, il giorno del delitto, aveva portato l’anziano in carrozzina a fare un giro prima in un club e poi in un tabaccaio. Poi, dopo il ritorno a, ilforse preso da un raptus ha colpito violentemente l’anziano causandone la morte.